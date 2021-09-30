Моуринью возвращается в Украину. Португальский тренер дважды бил Зарю в Лиге Европы, возглавляя МЮ. С Челси и Интером брал по 4 очка в дуэлях против Динамо в ЛЧ. Где смотреть матч Заря – Рома онлайн? Игру в Украине показывают на MEGOGO Футбол 1 HD и Volia.tv. Предматчевая студия начинает свою работу с 18:55. Матч, как и онлайн-трансляция Заря – Рома на "Футбол 24", стартует в 19:45. Итальянцы возглавили группу C после 1 тура. Команда Скрипника заняла предпоследнее место, без шансов уступив лидеру чемпионата Норвегии.

Заря – Рома: анонс и прогноз на матч Лиги конференций

Состав хозяев без неожиданностей. Именно такой, какой и прогнозировал "Футбол 24" перед поединком. Эти же 11 футболистов громили СК Днепр-1, за исключением травмированного Вернидуба. А вот у римлян есть интересные моменты. Отмечаем, что 20-летний гамбийский опорник Эбрима Дарбо дебютирует за "волков" при Моуринью. Центрбек сборной Албании Мараш Кумбулла также впервые сыграет в основе с момента прихода нового наставника.

В целом же после проигранного римского дерби Сеу Жозе сделал сразу 7 изменений в стартовом составе, в частности, отправив в запас и Генриха Мхитаряна. Интересно, что для экс-звезды донецкого Шахтера Заря является третьей любимой жертвой за всю карьеру. Лидер сборной Армении за 6 матчей против луганского клуба забил 5 голов и оформил 2 ассиста. Свои места в основе Ромы сохранили лишь голкипер Патрисиу, защитник Ибаньес, хавбек Кристаном и вингер Эль-Шаарави.

Заря: Мацапура – Фаворов, Цвек, Имереков, Хомченовский (к) – Назарина – Кабаев, Булеца, Кочергин – Громов, Сайядманеш

Рома: Патрисиу – Ибаньес, Кумбула, Смоллинг, Калафьори – Кристанте, Дарбо – К. Перес, Пеллегрини (к), Эль-Шаарави – Шомуродов