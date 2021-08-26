Зоря жодного разу в своїй історії не проходила відбір у Лігу Європи. Команді завжди не щастило з суперниками – здебільшого, в пару потрапляли представники топ-5 ліг, з якими навіть 3-4 забитих голи не гарантували перемоги. Здавалося, що сумна традиція буде зламана у цьому сезоні, адже жереб у плей-офф кваліфікації звів "мужиків" із Рапідом. Цей колектив жахливо розпочав чемпіонат Австрії, вигравши один матч із чотирьох. Та і сама австрійська ліга не сильніша за УПЛ (хоча вона тримається вище за УПЛ у рейтингу УЄФА).

Зоря – Рапід: Скрипник заздрить фанатам, які відвідають матч Ліги Європи у Запоріжжі

Поєдинок у Відні показав, що Рапід дійсно не варто боятись. Підопічні Дітмара Кюбауера погано тримали м'яч, пропустили мінімум 6 гольових моментів і мало що створили біля чужих воріт – але у підсумку все завершилось їхньою перемогою з рахунком 3:0. Шок. Причому команді навіть не доводилось щось вигадувати, адже Зоря сама подарувала супернику розгром. Перший гол прилетів внаслідок обрізки Шевченка при виносі, другий прийшов після удару від воріт і помилки Імерекова під тиском, а перед третім Жунінью втратив м'яч на рівному місці. Крім цих епізодів, у віденців можна згадати максимум 1-2 удари.

Прикро, адже луганці реально трощили суперника. Матч був просто створений для Зорі – Рапід швидко втрачав м'яч під пресингом, давав купу простору й погано оборонявся 1-в-1 у власному штрафному. Ще більш прикрим є той факт, що моменти були втрачені не через невезіння, а через технічний брак. Про які голи можна говорити, коли при обіграші голкіпера Сайядманеш не бив у порожні ворота, а легенько котив щічкою ледь не поперек поля. Голкіперу австрійців реально вступити в гру довелося всього кілька разів.

Після такого українські вболівальники дружно "поховали" Зорю, хоча з таким Рапідом можна камбечити і після 0:3. По інтерв'ю футболістів було помітно, що команда вірить у диво, а у першому таймі матчу з Маріуполем вона ще й ділом довела готовність трощити опонентів – у перші півгодини "мужики" вели з рахунком 3:0. Втім, по перерві все завершилось трьома пропущеними м'ячами й нервовою перемогою з рахунком 4:3.

З плюсів можна відзначити відсутність явних привозів, як у Відні, але пропускати тричі від дитячого садочку для команди-претендента на Лігу Європи неприпустимо. Саме тому на душі тривожно – з таким футболом врятувати матч проти Рапіда буде практично нереально.

Австрійці ж на вихідних теж влаштували гольову феєрію, розгромивши Рід з рахунком 3:0. При цьому віденський колектив зумів вийти на третю позицію в чемпіонаті, тримаючись всього у трьох очках від Штурма. Словом, настрій у підопічних Дітмара Кюбауера прекрасний, але сьогодні їм доведеться витримати шквал атак Зорі. Втім, з гандикапом у три голи його пережити простіше. Тим паче, що сьогодні точно не потрібно розкриватись зайвий раз.

Кадрова ситуація

Травмовані: Штребінгер (Рапід; під питанням)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Зоря – Рапід Відень

Зоря: Шевченко – Хомченовський, Вернидуб, Імереков, Рейс – Назарина – Кабаєв, Булеца, Кочергін – Гладкий, Шахаб

Рапід Відень: Гартлер – Шик, Граймль, Хофманн, Уллман – Петровіч, Граховац – Аразе, Фунтас, Грюлль – Кара

Прогноз "Футбол 24" – 2:2

Поєдинок у Відні показав, що Зоря за більшістю параметрів або сильніша за Рапід, або рівна йому. Луганці якісно пресингують і набагато швидше доводять м'яч до штрафного, а оборона віденців дозволяє занадто багато. "Мужики" дивом не забили у першій зустрічі, але сьогодні регресія до середнього повинна допомогти команді. Зоря вже суто статистично заслуговує на кілька забитих голів – і навряд чи австрійці за тиждень навчилися оборонятись краще.

Втім, у прохід "наших" чомусь зовсім не віриться. По-перше, Рапід може спокійно сісти в "автобус" – а у Зорі завжди були проблеми з такими суперниками. По-друге, оборона "мужиків" не найкращим чином діє під тиском, допускаючи необов'язкові помилки, а сьогодні команді ще й доведеться розкриватись. Між тим, віденці у контратаках розривали Зорю, проявивши хороші ідеї під час завершення ударних епізодів і шикарно їх реалізовуючи. Фактично, вдома австрійці забили три голи з трьох моментів.

Можна було б списати цей факт не невезіння, але вже за кілька днів "трьошку" у ворота підопічних Віктора Скрипника поклав Маріуполь. Маріуполь, Карл! Це команда, середній вік якої становить 19,5 років. Після такого повірити у відсутність голів у воротах Шевченка неможливо.

Зорі буде неймовірно важко відіграти три голи, а вийти у нічию з чотирьох просто нереально. Сьогодні точно буде багато забитих м'ячів, але на вихід "мужиків" у груповий етап ставити не рекомендується. Не потягнуть.

Рапід розгромив Зорю в матчі плей-офф кваліфікації ЛЄ: фіаско атаки "мужиків", проблеми під пресингом і вирок для УПЛ