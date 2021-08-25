"Постараємося швидкий гол забити, прибрати індивідуальні помилки, які призвели до голів у минулій грі. Ну і про реалізацію не треба забувати. У нас було багато прекрасних моментів – якщо хоча б кілька забили, був би інші рахунок, настрій, очікування.

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Я можу тільки позаздрити тим уболівальникам, які прийдуть завтра на футбол. Я їм гарантую, що вони не побачать байдужих гравців в футболках Зорі. Я впевнений, хлопці віддадуть завтра всі сили для того, щоб неможливе зробити можливим", – сказав Скрипник в ефірі ТК Футбол.

Нагадаємо, Зоря у першій зустрічі розгромно програла (0:3). Матч-відповідь плей-офф ЛЄ відбудеться у Запоріжжі 26 серпня, початок о 19:30.

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