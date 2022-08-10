Зоря та бразильський легіонер Матеус припинили співпрацю за взаємною згодою, повідомляє офіційний сайт луганців.

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18-річний форвард перебував у розташуванні команди на літньому зборі, але, в результаті, не підійшов головному тренеру Зорі Патріку Ван Леувену.

Нагадаємо, Матеус раніше грав у юнацьких командах бразильського Васко да Гама. За U-15 Матеус зіграв чотири матчі та відзначився одним голом, а за U-17 провів 10 поєдинків та забив один м'яч.

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