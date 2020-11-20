"В середу, в рамках підготовки до календарної зустрічі з футбольним клубом Олімпік наша команда пройшла планове тестування на коронавірус методом ПЛР. Були протестовані гравці основи, U-21 і U-19, а також тренерський штаб всіх вищевказаних команд і персонал.

Динамо відзвітувало про катастрофічні втрати – Кендзьора став 15 гравцем у лазареті

Ми отримали результати і деякі з них виявилися позитивними. По-перше, позитивними виявилися тести у восьми футболістів U-19 і одного гравця U-21. Крім того, є позитивні тести у тренерського штабу основного складу і декількох гравців основи. У терміновому порядку було проведено повторне тестування. За його результатами, чотири початкових тести виявилися помилковими, показавши негативний результат. Решта залишилися без зміни.

На сьогоднішній день Зоря готова до проведення матчів чемпіонату України. Ми маємо достатню кількість футболістів для того, щоб скласти заявку на гру. У понеділок о 9 годині ранку ми здаємо ще одне ПЛР-тестування в лабораторії, яка має сертифікат УЄФА в рамках майбутнього матчу Ліги Європи. За результатами тестування ми будемо ухвалювати рішення щодо тих, хто полетить в Афіни на гру (26 листопада). Всі ті, хто показав позитивний результат, ізольовані і перебувають під постійним медичним контролем. Всім бажаємо якнайшвидшого одужання", – цитує Оганова офіційний сайт Зорі.

"Блатні заїжджали на базу – команда розходилася по номерах": Скрипник – про суворі 90-ті, Кличків і "референдум" у Криму