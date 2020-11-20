"В среду, в рамках подготовки к календарной встрече с футбольным клубом Олимпик наша команда прошла плановое тестирование на коронавирус методом ПЦР. Были протестированы игроки основы, U-21 и U-19, а также тренерский штаб всех вышеуказанных команд и персонал.

Динамо отчиталось о катастрофических потерях – Кендзера стал 15 игроком в лазарете

Мы получили результаты и некоторые из них оказались положительными. Во-первых, положительными оказались тесты у восьми футболистов U-19 и одного игрока U-21. Кроме того, положительные тесты у тренерского штаба основного состава и нескольких игроков основы. В срочном порядке было проведено повторное тестирование. По его итогам четыре начальных тесты оказались ошибочными, показав отрицательный результат. Остальные остались без изменения.

На сегодняшний день Заря готова к проведению матчей чемпионата Украины. Мы имеем достаточное количество футболистов для того, чтобы составить заявку на игру. В понедельник в 9 часов утра мы сдаем еще одно ПЦР-тестирование в лаборатории, которая имеет сертификат УЕФА в рамках предстоящего матча Лиги Европы. По результатам тестирования мы будем принимать решение о тех, кто полетит в Афины на игру (26 ноября). Все те, кто показал положительный результат, изолированные и находятся под постоянным медицинским контролем. Всем желаем скорейшего выздоровления", – цитирует Оганова официальный сайт Зари.

"Блатні заїжджали на базу – команда розходилася по номерах": Скрипник – про суворі 90-ті, Кличків і "референдум" у Криму