Динамо після міжнародної паузи має ледь не найгіршу ситуацію з травмованими серед усіх клубів Європи.

Станом на 20 листопада у лазареті команди перебуває аж 15 гравців, інформує офіційний сайт киян.

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Через коронавірус і відновлювальний період вилетіли Циганков, Родрігес, Сидорчук, Сирота, Дуелунд, Попов, Нещерет, Лєднєв, Шабанов і Андрієвський. Бурда, Тимчик, Костевич і Русин прооперовані, тому на них розраховувати також не слід. Черговою втратою Динамо став Томаш Кендзьора, який зазнав травми гомілкостопа у матчі за збірну Польщі.

Нагадаємо, вже завтра команда Луческу зіграє проти Інгульця в рамках УПЛ, а 24 листопада прийматиме Барселону в 4 турі Ліги чемпіонів.

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