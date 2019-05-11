"Зоря переможе Динамо в Києві", – сміливий прогноз Поклонського

Колишній захисник Зорі Олександр Поклонський поділився очікуваннями від матчу 28 туру УПЛ Динамо – Зоря.

"Луганцям бронзи вже не бачити, що очевидно, при цьому можуть ще позбутися четвертої позиції. На залишок сезону потрібно зібратися, взяти максимум очок.

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З огляду на те, що кияни особливо не вражають в цьому чемпіонаті, перемога команди Юрія Вернидуба бачиться мені цілком реальною. Якщо Зоря заб'є – напевно візьме очки в столиці. У всякому разі, поставлю на 1:2", – цитує Поклонського FootBoom.

Матч Динамо – Зоря відбудеться сьогодні, 11 травня, о 17:00 за київським часом.

Динамо – Зоря: анонс матчу УПЛ