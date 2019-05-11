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"Заря победит Динамо в Киеве", – смелый прогноз Поклонского

11 мая 14:08 126 Читати українською
"Заря победит Динамо в Киеве", – смелый прогноз Поклонского
Александр Поклонский / соцсети

Бывший защитник Зари Александр Поклонский поделился ожиданиями от матча 28 тура УПЛ Динамо – Заря.

11’ Назарий Русин
 
Силас 90+1’
11’ Назарий Русин
90+1’ Силас

"Луганчанам бронзы уже не видать, что очевидно, при этом могут еще лишиться четвертой позиции. На остаток сезона нужно собраться, взять максимум очков.

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Учитывая, что киевляне особо не впечатляют в этом чемпионате, победа команды Юрия Вернидуба видится мне вполне реальной. Если "Заря" забьет – наверняка возьмет очки в столице. Во всяком случае, поставлю на 1:2", – цитирует Поклонского FootBoom.

Матч Динамо – Заря состоится сегодня, 11 мая, в 17:00 по киевскому времени.

Динамо – Заря: анонс матча УПЛ

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Динамо Киев Динамо Киев Заря Заря Динамо Киев - Заря Александр Поклонский Александр Поклонский
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