Зоря переглядає екс-голкіпера Нюрнберга

Луганська Зоря продовжує шукати підсилення на воротарську позицію.

На перегляді у луганському клубі перебуває боснійський воротар Нікола Василь, 23-річний голкіпер вже встиг взяти участь у двох товариських матчах Зорі, повідомляє сайт вболівальників луганців.

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До слова, Василь виступав за молодіжні та юнацькі збірні Боснії та Герцоговини, а останнім клубом голкіпера був німецький Нюрнберг, який Василь покинув цього літа.

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Зауважимо, що минулого сезону футболіст виступав за дубль німецького клубу, де провів 27 матчів у регіональній лізі Німеччини, пропустив 31 гол та 9 разів залишив свої ворота "сухими".