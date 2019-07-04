Зоря у товариському матчі зіграла внічию з Хайдуком – за луганців забив потенційний новачок

Зоря зустрічалась з хорватським Хайдуком у товариському матчі. Поєдинок завершився мировою 1:1.

Товариський поєдинок

Зоря – Хайдук – 1:1

Голи: Ханна, 51 – Сіміч, 40

Зоря розгромила Шкендію у спарингу

Склад Зорі: Заурі Махарадзе (гравець на перегляді), Віталій Вернидуб, Євген Чеберко, Олександр Тимчик, Джоель Абу Ханна (Ємець), Дмитро Іванісеня, Дмитро Хомченовський, Владислав Кочергін, Богдан Лєднєв (Арвеладзе), Владислав Кабаєв (Будківський), Артем Громов (Шалфєєв).

Зоря зустрічалась з хорватським Хайдуком у товариському матчі. Суперник українців вийшов вперед наприкінці першого тайму, після розіграшу кутового. Натомість на початку другої половини зустрічі 21-річний німець, який перебуває в Зорі на перегляді, Абу Ханна відновив паритет у зустрічі та встановив остаточний рахунок – 1:1.