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Зоря озвучила суму, яку отримала за Харатіна

11:51 637 Читать на русском
Зоря озвучила суму, яку отримала за Харатіна
Ігор Харатін / Фото з соцмереж

Зоря відчутно поповнила казну клубу від продажу Ігоря Харатіна в Ференцварош.

Зоря отримала 600 тисяч євро від угорського Ференцвароша за Ігоря Харатіна, повідомляє офіційний сайт клубу.

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23-річний півзахисник в поточному сезоні провів 21 поєдинок за Зорю, відзначившись двома голами і трьома результативними передачами.

Нагадаємо, Харатін підписав контракт з Ференцварошем на 2,5 року з можливістю продовження ще на рік.

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Теги
Трансфери Зоря Зоря Ференцварош Ференцварош Ігор Харатін Ігор Харатін Трансфери чемпіонату України
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