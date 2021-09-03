Головний тренер Зорі Віктор Скрипник визначився зі списком гравців на груповий етап Ліги конференцій.

Повна заявка луганців складається з 23 футболістів, серед яких двоє за списком Б (позначені зірочкою), інформує офіційний сайт клубу.

"Відразу видно явного лідера": Скрипник – про жереб Зорі в Лізі конференцій

Воротарі: Микита Шевченко, Антон Жилкін, Олександр Сапутін, Дмитро Мацапура*

Захисники: Денис Фаворов, Максим Імереков, Жунінью, Ігор Снурніцин, Віталій Вернидуб

Півзахисники: Сергій Булеца, Ловро Цвєк, Крістіан, Владислав Кабаєв, Дмитро Хомченовський, Владислав Кочергін, Максим Луньов, Єгор Назарина

Нападники: Олександр Гладкий, Артем Громов, Реймонд Фрімпонг, Аллах'яр Сайядманеш, Шахаб Захеді, Данило Алефіренко*

Нагадаємо, Зоря програла віденському Рапіду у кваліфікації ЛЄ, тому звалилася в Лігу конференцій. Луганці стануть першим представником України в груповому етапі новоствореного турніру.

Зоря дотиснула Ворсклу, здобувши мінімальну перемогу – полтавці зазнали першої поразки у новому сезоні УПЛ