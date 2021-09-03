Заря объявила заявку на историческую Лигу конференций
Главный тренер Зари Виктор Скрипник определился со списком игроков на групповой этап Лиги конференций.
Полная заявка луганчан состоит из 23 футболистов, среди которых двое по списку Б (обозначены звездочкой), информирует официальный сайт клуба.
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Вратари: Никита Шевченко, Антон Жилкин, Александр Сапутин, Дмитрий Мацапура*
Защитники: Денис Фаворов, Максим Имереков, Жуниньо, Игорь Снурницын, Виталий Вернидуб
Полузащитники: Сергей Булеца, Ловро Цвек, Кристиан, Владислав Кабаев, Дмитрий Хомченовский, Владислав Кочергин, Максим Лунев, Егор Назарина
Нападающие: Александр Гладкий, Артем Громов, Рэймонд Фримпонг, Аллахьяр Сайядманеш, Шахаб Захеди, Даниил Алефиренко*
Напомним, Заря проиграла венскому Рапиду в квалификации ЛЕ и упала в Лигу конференций. Луганчане станут первым представителем Украины в групповом этапе новосозданного турнира.
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