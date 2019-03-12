Зоря оголосила про підписання японця Урати

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Від Ман Сіті та збірної України – до повного забуття: як склалася доля талантів, які загубилися у Динамо та Шахтарі
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"Том Круз пішов з нами у нічний клуб". Дмитро Коваленко – українець, який підкорив МЛС і товаришує з БекхемомІнтерв’ю — 12:00 4185
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Реал підписав найбажанішого тренера світу – українське питання, зарплата та умови Зідана, знаки історіїІспанія — 10:31 3507
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Ювентус – Атлетіко: анонс матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів — 08:30 803
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