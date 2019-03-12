Зоря оголосила про підписання японця Урати

Півзахисник Іцукі Урата продовжить кар'єру в чемпіонаті України.

Луганський клуб на офіційному сайті оголосив про підписання контракту з хавбеком Іцукі Уратою.

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Японець підписав контракт із Зорею терміном на три роки. Урата грав за молодіжні збірні Японії усіх вікових категорій. Попереднім клубом Іцукі була Гіраванс Кутакуші.

Зазначимо, що Урата став другим японцем в історії чемпіонатів України. Першим представником цієї країни в українському футболі був Ясухіро Като, який був заявлений за Говерлу в Першій лізі.

Іцукі Урата приєднався до Зорі на правах вільного агента.

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