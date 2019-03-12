Заря объявила о подписании японца Ураты

Полузащитник Ицуки Урата продолжит карьеру в чемпионате Украины.

Луганский клуб на официальном сайте объявил о подписании контракта с хавбеком Ицуки Уратой.

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Японец подписал контракт с Зарей сроком на три года. Урата играл за молодежные сборные Японии всех возрастов. Предыдущим клубом Ицуки была Гираванс Кутакуши.

Отметим, что Урата стал вторым японцем в истории чемпионатов Украины. Первым представителем этой страны в украинском футболе был Ясухиро Като, который был заявлен за Говерлу в Первой лиге Украины.

Ицуки Урата присоединился к Заре на правах свободного агента.

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