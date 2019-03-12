toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
РЕАЛ МАДРИД ЮВЕНТУС - АТЛЕТИКО МАНЧЕСТЕР СИТИ - ШАЛЬКЕ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Заря объявила о подписании японца Ураты

12:16 39 Читати українською
Заря объявила о подписании японца Ураты
Заря объявила о подписании японца Ураты

Полузащитник Ицуки Урата продолжит карьеру в чемпионате Украины.

Луганский клуб на официальном сайте объявил о подписании контракта с хавбеком Ицуки Уратой.

Чечер по окончании сезона может получить должность в Заре

Японец подписал контракт с Зарей сроком на три года. Урата играл за молодежные сборные Японии всех возрастов. Предыдущим клубом Ицуки была Гираванс Кутакуши.

Отметим, что Урата стал вторым японцем в истории чемпионатов Украины. Первым представителем этой страны в украинском футболе был Ясухиро Като, который был заявлен за Говерлу в Первой лиге Украины.

Ицуки Урата присоединился к Заре на правах свободного агента.

"Том Круз пішов з нами у нічний клуб". Дмитро Коваленко – українець, який підкорив МЛС і товаришує з Бекхемом

Теги
Заря Заря Трансферы Трансферы чемпионата Украины Ицуки Урата Ицуки Урата
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
9
час
:
32
мин
Манчестер Сити
22:00
Шальке
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук