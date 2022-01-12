Смирний уклав трирічний контракт із Зорею, повідомляє офіційний сайт луганців.

Чорноморець підписав чергового новачка

Хавбек перебрався до нового клубу з Динамо, а першу частину сезону провів у Чорноморці. За інформацією Transfermarkt, трансфер обійшов Зорі у 200 тисяч євро.

Додамо, що Євген є вихованцем Динамо та встиг також пограти за Колос та Чорноморець. У поточному сезоні Смирний провів 11 матчів, у яких забив 2 голи та віддав 1 асист.

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