Захисник Артем Сухоцький став ще одним новачком одеського Чорноморця у зимове трансферне вікно.

Чорноморець оголосив на своєму офіційному сайті про підписання угоди з Сухоцьким.

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Клуб не розголошує умови переходу, але відомо, що Артем перебрався у статусі вільного агента. Він залишався без клубу з літа 2021 року, коли завершилась його угода з Десною. Додамо, що Чорноморець до цього підписав Паста, Юсова та Бергквіста.

За свою кар'єру Артем встиг пограти за молодіжні команди Динамо, Іллічівець, Олександрію, Зорю, Динамо Мінськ та Слован.

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