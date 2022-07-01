Про перехід 20-річного Батагова Зоря оголосила на офіційному сайті. При цьому деталей переходу та умов контракту не вказано.

Зоря очікує на потужне підсилення складу під час зборів

Хавбек, який зіграв 16 матчів за молодіжну збірну України, другу частину сезону 2021/22 мав провести в Поліссі. Втім, через повномасштабний напад росіян на Україну опорний півзахисник (може вийти і в обороні) так не зіграв жодного офіційного матчу за житомирську команду.

За СК Дніпро-1 Арсеній провів 46 поєдинків. Відзначився одним голом та двома результативними передачами. Став переможцем Першої ліги 2018/19.

Батагов став першим новачком Зорі у міжсезоння, але точно не останнім. Гендир луганців Станіслав Оганов заявив, що клуб очікує на прибуття ще кількох виконавців. Наразі команда під керівництвом Патріка ван Леувена готується до сезону в Польщі.

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