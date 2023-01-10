Зоря офіційно підписала українського чемпіона світу, який виявився непотрібним Динамо
Луганський клуб оголосив про перехід першого зимового новачка. Ним став воротар Владислав Кучерук.
Зоря розпочала роботу на зимовому трансферному ринку. Склад команди поповнив голкіпер Владислав Кучерук, інформує офіційний сайт Зорі.
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Це перший новачок луганців у зимове вікно. 23-річний воротар приєднався до команди ван Леувена на правах вільного агента. Кучерук є вихованцем Динамо, але восени 2022 року кияни розірвали контракт із воротарем, який не зміг закріпитися в першій команді.
Раніше Владислав виступав за правах оренди за Колос (6 матчів) і Чорноморець (15 поєдинків). Голкіпер у 2019 році став чемпіоном світу U-20 зі збірною України. На тому чемпіонаті світу Кучерук був дублером Андрія Луніна, але зіграв один матч – у чвертьфіналі проти Колумбії (1:0).
Нагадаємо, першу частину УПЛ 2022/23 команда Патріка ван Леувена завершила на 4-й позиції. Відставання від Динамо, яке йде третім, складає 2 очки.
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