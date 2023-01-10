Зоря розпочала роботу на зимовому трансферному ринку. Склад команди поповнив голкіпер Владислав Кучерук, інформує офіційний сайт Зорі.

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Це перший новачок луганців у зимове вікно. 23-річний воротар приєднався до команди ван Леувена на правах вільного агента. Кучерук є вихованцем Динамо, але восени 2022 року кияни розірвали контракт із воротарем, який не зміг закріпитися в першій команді.

Раніше Владислав виступав за правах оренди за Колос (6 матчів) і Чорноморець (15 поєдинків). Голкіпер у 2019 році став чемпіоном світу U-20 зі збірною України. На тому чемпіонаті світу Кучерук був дублером Андрія Луніна, але зіграв один матч – у чвертьфіналі проти Колумбії (1:0).

Нагадаємо, першу частину УПЛ 2022/23 команда Патріка ван Леувена завершила на 4-й позиції. Відставання від Динамо, яке йде третім, складає 2 очки.

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