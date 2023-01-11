Зоря сфокусувалася на запрошенні гравців, які 2019 року стали чемпіонами світу U-20 у збірній Олександра Петракова.

Черговим новачком став півзахисник Олексій Хахльов, інформує офіційний сайт луганців.

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Гравець отримав статус вільного агента після завершення контракту з Минаєм. У першій половині сезону 23-річний хавбек був одним з ключових виконавців закарпатців – 14 матчів, один гол та один асист. Раніше Хахльов виступав за львівські Карпати, а також мав невдалі спроби закріпитися в Іспанії (Алавес, Сан-Ігнасіо).

Нагадаємо, вчора (10 січня) Зоря підписала голкіпера Владислава Кучерука, який у 2019-му також брав золото чемпіонату світу U-20. Загалом у складі луганців зараз четверо представників тієї команди – ще є захисник Ігор Снурніцин та хавбек Сергій Булеца.

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