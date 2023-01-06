Луганська Зоря під час зимового трансферного вікна може продовжити практику оренди молодих гравців Динамо.

Оренда Дениса Кузика та Євгена Ісаєнка у Колосі завершилась 31 грудня 2022 року. Гравці повернуться у Динамо задля подальшого трансферу, інформує SportArena.

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У послугах 20-річного оборонця й 22-річного форварда зацікавлена Зоря. Якщо трансфери відбудуться, кількість орендованих динамівців у луганському клубі зросте до шести. Наразі там грають Володимир Бражко, Микола Михайленко, Ахмед Алібеков та Сергій Булеца.

У поточному сезоні Кузик провів за Колос усього 124 хвилини (4 матчі), в активі Ісаєнка 215 хвилин у 12 поєдинках.

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