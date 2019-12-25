Зоря обрала трьох претендентів на звання найкращого гравця команди у 2019 році

Луганська команда підсумовує 2019 рік голосуванням за найкращого гравця.

До списку претендентів на звання найкращого гравця Зорі у 2019 році потрапили Микита Шевченко, Богдан Михайліченко і Богдан Лєднєв, інформує офіційний твіттер клубу.

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До слова, в поточному розіграші УПЛ Шевченко зіграв 17 матчів, 8 з яких – на нуль. В активі Михайліченка 17 матчів, 1 гол та 2 результативні передачі. Лєднєв у 15 матчах відзначився 9 голами та 3 асистами.

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