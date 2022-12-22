Зоря і Кривбас опинились серед клубів, які візьмуть участь в зборі у Туреччині, повідомляє агенція Enda Tour.

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Не обійшлось без негативного моменту – там тренуватимуться російські Лєнінградєц та Акрон (Тольятті). Також на зборах будуть казахський Актобе, Динамо Тбілісі, узбецький Навбахор, латвійська Вальмієра, єреванський Пюнік та Олімпік з Ташкента.

Додамо, що Зоря за підсумками першого кола посідає 4 місце в УПЛ з 28 очками після 15 турів, тоді як Кривбас на восьмій сходинці з 18 пунктами в активі.

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