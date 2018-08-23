Зоря – РБ Лейпциг: анонс матчу Ліги Європи

Зоря приймає німецький РБ Лейпциг у першому матчі плей-офф раунду кваліфікації Ліги Європи. "Футбол 24" представляє анонс поєдинку.

Зоря – РБ Лейпциг

21.30. Запоріжжя, Славутич-Арена

Головний арбітр – Бенуа Бастьєн (Франція)

Телетрансляція на каналі "2+2", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Зоря позмагається за вихід у груповий раунд Ліги Європи з РБ Лейпциг. "Бики" лише 2 роки тому вийшли у Бундеслігу, але відразу увірвалися в еліту німецького футболу, ставши віце-чемпіоном. У минулій першості команда зайняла 6 місце, тому змушена була дуже рано розпочинати новий сезон у кваліфікації Ліги Європи.

Зоря – РБ Лейцпиг: прогноз на матч Ліги Європи

Після літньої паузи Лейпциг провів вже 5 офіційних матчів, але ще ні разу не зібрався в оптимальному складі. Наявного лайнапу вистачило, щоб без проблем пройти в Лізі Європи шведський Хеккен і румунську Крайову. В обох випадках "червоно-білі" долю протистояння вирішували вдома, а на виїзді в спокійному режимі догравали. З Зорею так не вийде – перший матч в гостях.

Футболісти РБ Лейпциг на старті сезону-2018/19

Жереб подарував Зорі неймовірно складний шлях до групового етапу Ліги Європи. Луганці вже пройшли вищого за класом суперника – Брагу. Команди розписали дві нічиї, а Зоря продовжила єврокубкові виступи завдяки більшій кількості виїзних голів. З португальцями різницю в класі нейтралізувала самовіддача, а проти Лейпцига буде ще складніше – це напівгранд топ-чемпіонату.

Хейт від всієї Німеччини, ставка на молодь і все для Red Bull. РБ Лейпциг – сильний і хитрий суперник Зорі в Лізі Європи

Кольори РБ захищають футболісти збірної Німеччини, Швеції, Данії, Австрії, в розпорядженні Ральфа Рангніка є багато талановитої молоді. Лейпциг під керівництвом Ральфа Хазенхюттля привчив до інтенсивного футболу з компактним розміщенням гравців і активним локальним пресингом. Новий наставник кардинально малюнок гри не змінив.

Перед матчем проти Зорі "бики" у першому раунді Кубка Німеччини не без проблем здолали Вікторію Кельн. До 60-ї хвилини Лейпциг поступався в рахунку – знадобилося підсилення основними гравцями з лави запасних, команда виглядала непереконливо. Бундесліга-2018/19 розпочнеться лише наступного тижня.

Зоря святкує гол у ворота Браги

Зоря після 5 турів УПЛ з 8 очками перебуває на 5 місці в турнірній таблиці. Всі матчі були складні і плюс-мінус рівні. У попередньому турі "чорно-білі" розписали нульову нічию з Олімпіком. Команді явно бракувало свіжості в атаці – Юрій Вернидуб провів мінімальну ротацію після Браги.

Кадрова ситуація

Не зіграють: Огюстен, Забітцер, Кампль – Громов

Сьогодні очікуємо звичний для останніх матчів стартовий склад Зорі. За словами головного тренера, Артем Громов ще не повернувся в загальну групу, а Леван Арвеладзе, скоріш за все, залишиться в запасі. Питання тільки в двох позиціях: воротарська (ризик з Луїсом Феліпе виглядає недоречним) і центр півзахисту (Сілас буде корисним у старті).

Лейпциг має проблеми зі складом. Головна зірка команди Тімо Вернер після хвороб вже може грати, але ним навряд чи будуть ризикувати в Запоріжжі з перших хвилин. Три гравці основного складу Жан-Кевін Огюстен, Марсель Забітцер і Кевін Кампль не полетіли з командою через проблеми зі здоров'ям. Якщо перших двох можна замінити, то втрата словенця – дуже вагома.

Вже на старті сезону гравці РБ говорять про втому – Юссуф Поульсен поскаржився, що після двох матчів по 90 хвилин він був виснаженим. А матч в Кубку Німеччини довів, що Ральф Рангнік не може проводити ротацію без втрати якості гри. Взагалі німецький фахівець перебуває в складній ситуації: як головний тренер готує команду в режимі двох ігор на тиждень, а як спортивний директор веде активні переговори щодо трансферів Лукмана Адемоа та Себастьяна Руді.

Орієнтовні склади

Зоря: Махарадзе – Тимчик, Вернидуб, Сваток, Михайличенко – Харатін, Сілас – Караваєв, Лєднєв, Хомченовський – Рафаель.

РБ Лейпциг: Мвого – Ляймер, Орбан, Конате, Сараккі – Брума, Демме, Ільзанкер, Форсберг – Куна, Поульсен.

Слова тренерів

Юрій Вернидуб, головний тренер Зорі:

Сподіваюся, що удача цього разу буде прихильною до нас. Хоча прекрасно розуміємо, що РБ Лейпциг – дуже сильний і багатий суперник. Думаю, ми готові до цього бою. Постараємося зробити все, щоб з третьої спроби пройти кваліфікацію в груповий раунд Ліги Європи. Хоча це буде дуже непросто.

Ральф Рангнік, головний тренер РБ Лейпциг:

Поєдинок буде дуже непростим, нам варто підготуватися до гри з командою, яка тактично діє як одне ціле. Для цього нам необхідно знайти правильні тактичні трюки. Ми теж можемо грати агресивно і небезпечно. Знаємо, чого очікувати від цієї зустрічі, і хочемо мати хорошу стартову позицію перед матчем-відповіддю.

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Лейпциг ослаблений втратами основних виконавців, а деякі гравці німецького клубу ще не набрали оптимальну форму. Зоря має шанс зачепитися вдома за прийнятний результат і зберегти інтригу до матчу-відповіді.