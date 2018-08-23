Заря – РБ Лейпциг: анонс матча Лиги Европы

Заря принимает немецкий РБ Лейпциг в первом матче последнего раунда квалификации Лиги Европы. "Футбол 24" представляет анонс поединка.

Заря – РБ Лейпциг

21.30. Запорожье, Славутич-Арена

Главный арбитр – Бенуа Бастьен (Франция)

Телетрансляция на канале "2+2", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

Заря поборется за выход в групповой раунд Лиги Европы с РБ Лейпциг. "Быки" только 2 года назад вышли в Бундеслигу, но сразу ворвались в элиту немецкого футбола, став вице-чемпионом. В прошлом первенстве команда заняла 6 место, поэтому вынуждена была слишком рано начинать новый сезон в квалификации Лиги Европы.

Заря – РБ Лейцпиг прогноз на матч Лиги Европы

После летней паузы Лейпциг провел уже 5 официальных матчей, но еще ни разу не собрался в оптимальном составе. Имеющегося лайнапа хватило, чтобы без проблем пройти в Лиге Европы шведский Хеккен и румынскую Краеву. В обоих случаях "красно-белые" судьбу противостояния решали дома, а на выезде в спокойном режиме доигрывали. С Зарей так не получится – первый матч в гостях.

Футболисты РБ Лейпциг на старте сезона-2018/19

Жребий подарил Заре невероятно сложный путь к групповому этапу Лиги Европы. Луганчане уже прошли более классного соперника – Брагу. Команды расписали две ничьи, а Заря продолжила еврокубковые выступления благодаря большему количеству выездных голов. С португальцами разницу в классе нейтрализовала самоотдача, а против Лейпцига будет еще сложнее – это полугранд топ-чемпионата.

Хейт від всієї Німеччини, ставка на молодь і все для Red Bull. РБ Лейпциг – сильний і хитрий суперник Зорі в Лізі Європи

Цвета РБ защищают футболисты сборной Германии, Швеции, Дании, Австрии, в распоряжении Ральфа Рангника есть много талантливой молодежи. Лейпциг под руководством Ральфа Хазенхюттля приучил к интенсивному футболу с компактным размещением игроков и активным локальным прессингом. Новый наставник кардинально рисунок игры не изменил.

Перед матчем против Зари "быки" в первом раунде Кубка Германии не без проблем одолели Викторию Кельн. К 60-й минуте Лейпциг уступал в счете – понадобилось усиление основными игроками со скамейки запасных, команда выглядела неубедительно. Бундеслига-2018/19 начнется только на следующей неделе.

Заря празднует гол в ворота Браги

Заря после 5 туров УПЛ с 8 очками находится на 5 месте в турнирной таблице. Все матчи были сложными и плюс-минус равными. В предыдущем туре "черно-белые" расписали нулевую ничью с Олимпиком. Команде явно не хватало свежести в атаке – Юрий Вернидуб провел минимальную ротацию после Браги.

Кадровая ситуация

Не сыграют: Огюстен, Забитцер, Кампль – Громов

Сегодня ожидаем привычный для последних матчей стартовый состав Зари. По словам главного тренера, Артем Громов еще не вернулся в общую группу, а Леван Арвеладзе, скорее всего, останется в запасе. Вопрос только в двух позициях: вратарской (риск с Луисом Фелипе выглядит неуместным) и центр полузащиты (Силас будет полезен в старте).

Лейпциг имеет проблемы с составом. Главная звезда команды Тимо Вернер после болезней уже может играть, но вряд ли им будут рисковать в Запорожье с первых минут. Три игрока основного состава Жан-Кевин Огюстен, Марсель Забитцер и Кевин Кампль не полетели с командой из-за проблем со здоровьем. Если первых двух можно заменить, то потеря словенца – очень весомая.

Уже на старте сезона игроки РБ говорят об усталости – Юссуф Поульсен пожаловался, что после двух матчей по 90 минут он был истощенным. А матч в Кубке Германии доказал, что Ральф Рангник не может проводить ротацию без потери качества игры. Вообще немецкий специалист находится в сложной ситуации: как главный тренер готовит команду в режиме двух игр в неделю, а как спортивный директор ведет активные переговоры о трансферах Лукмана Адемоа и Себастьяна Руди.

Ориентировочные составы

Заря: Махарадзе – Тымчик, Вернидуб, Сваток, Михайличенко – Харатин, Силас – Караваев, Леднев, Хомченовский – Рафаэль.

РБ Лейпциг: Мвого – Ляймер, Орбан, Конате, Саракки – Брума, Демме, Ильзанкер, Форсберг – Куна, Поульсен.

Слова тренеров

Юрий Вернидуб, главный тренер Зари:

Надеюсь, что удача в этот раз будет благосклонна к нам. Хотя прекрасно понимаем, что РБ Лейпциг – очень сильный и богатый соперник. Думаю, мы готовы к этому бою. Постараемся сделать все, чтобы с третьей попытки пройти квалификацию в групповой раунд Лиги Европы. Хотя это будет очень непросто.

Ральф Рангник, главный тренер РБ Лейпциг:

Поединок будет очень непростым, нам предстоит подготовиться к игре с командой, которая тактически действует как одно целое. Для этого нам необходимо найти правильные тактические трюки. Мы тоже можем играть агрессивно и опасно. Знаем, чего ожидать от этой встречи, и хотим иметь хорошую стартовую позицию перед ответной встречей.

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Лейпциг ослаблен потерями основных исполнителей, а некоторые игроки немецкого клуба еще не набрали оптимальную форму. Заря имеет шанс зацепиться дома за приемлемый результат и сохранить интригу до ответного матча.