Кияни вийшли на турецький гранд у плей-офф відбору Ліги конференцій. До групового етапу ще один крок.

Динамо у плей-офф кваліфікації Ліги конференцій зустрінеться з Бешикташем. Матчі відбудуться 24 і 31 серпня. Кияни розпочнуть з номінально домашньої гри.

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"Біло-сині" за підсумками двох матчів пройшли Аріс, а Бешикташ впевнено вибив Нефтчі. У минулому сезоні суперник Динамо посів третє місце в турецькій Суперлізі.

Динамо повинно проходити Бешикташ, щоб потрапити у груповий етап Ліги конференцій. Невдача завершить єврокубкову кампанію для команди Луческу.

Востаннє Динамо зустрічалося з Бешикташем у групі Ліги чемпіонів-2016/17. Тоді на НСК Олімпійський "біло-сині" розбили турків з рахунком 6:0: Ярмоленко забив і віддав три асисти, а Сидорчук і Буяльський оформили по гол+пас.

Мірча Луческу очолював Бешикташ перед приїздом у Шахтар. Румун навіть вигравав чемпіонат Туреччини з "орлами" в сезоні-2002/03.

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