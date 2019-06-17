Зоря буде сіяною у 2-му раунді кваліфікації Ліги Європи – відомі перші потенційні суперники команди Скрипника

Жеребкування 1-го та 2-го раундів кваліфікації Ліги Європи відбудеться 18 червня.

Зоря потрапила до кошика сіяних перед жеребкуванням 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи, інформує офіційний сайт УЄФА.

Зоря визначилась, де проведе домашні матчі кваліфікації Ліги Європи

Таким чином, луганці мають шанс потрапити на варшавську Легію, Маккабі Хайфа та софійський ЦСКА. Окрім цього, Зоря може потрапити на команди, у складі яких виступають українці – азербайджанські Нефтчі та Сабаїл (Безотосний та Рибка відповідно), казахський Кайрат (Есеола), а також латвійський Вентспілс, до якого нещодавно приєднався Сергійчук.

Відзначимо, що це стане першим серйозним випробуванням для нового головного тренера Зорі Віктора Скрипника.

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