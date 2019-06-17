Заря будет сеяной во 2-м раунде квалификации Лиги Европы – известны первые потенциальные соперники команды Скрипника

Жеребьевка 1-го и 2-го раундов квалификации Лиги Европы состоится 18 июня.

Заря попала в корзину сеяных перед жеребьевкой 2-го квалификационного раунда Лиги Европы, информирует официальный сайт УЕФА.

Заря определилась, где проведет домашние матчи квалификации Лиги Европы

Таким образом, луганчане имеют шанс попасть на варшавскую Легию, Маккаби Хайфа и софийский ЦСКА. Кроме этого, Заря может попасть на команды, в составе которых выступают украинцы – азербайджанские Нефтчи и Сабаил (Безотосный и Рыбка соответственно), казахский Кайрат (Эсеола), а также латвийский Вентспилс, к которому недавно присоединился Сергейчук.

Отметим, что это станет первым серьезным испытанием для нового главного тренера Зари Виктора Скрипника.

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