toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига Европы
РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ ТРАНСФЕРЫ РОМАН ЗОЗУЛЯ СБОРНАЯ УКРАИНЫ

Заря будет сеяной во 2-м раунде квалификации Лиги Европы – известны первые потенциальные соперники команды Скрипника

16:55 68 Читати українською
Заря будет сеяной во 2-м раунде квалификации Лиги Европы – известны первые потенциальные соперники команды Скрипника
Игроки ФК Заря / фото: ФК Заря

Жеребьевка 1-го и 2-го раундов квалификации Лиги Европы состоится 18 июня.

Заря попала в корзину сеяных перед жеребьевкой 2-го квалификационного раунда Лиги Европы, информирует официальный сайт УЕФА.

Заря определилась, где проведет домашние матчи квалификации Лиги Европы

Таким образом, луганчане имеют шанс попасть на варшавскую Легию, Маккаби Хайфа и софийский ЦСКА. Кроме этого, Заря может попасть на команды, в составе которых выступают украинцы – азербайджанские Нефтчи и Сабаил (Безотосный и Рыбка соответственно), казахский Кайрат (Эсеола), а также латвийский Вентспилс, к которому недавно присоединился Сергейчук.

Отметим, что это станет первым серьезным испытанием для нового главного тренера Зари Виктора Скрипника.

"Йому потрібен карт-бланш, якого не було у Вернидуба". Скрипник у Зорі – переваги і ризики, або Чи запрошували Маркевича

blog_ava
Тренер Генка обвинил Малиновского в попытке давления на клуб
09:52
839
Теги
Заря Заря Лига Европы Виктор Скрипник Виктор Скрипник Украинцы за рубежом
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
8
час
:
31
мин
Япония
02:00
Чили
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук