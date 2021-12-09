Зоря приймає норвезький Буде-Глімт в 6-му турі Ліги конференцій УЄФА 2021/22. Дивіться відео голів та огляд матчу в цій новині на "Футбол 24".

Поєдинок майже не мав турнірного значення, оскільки норвежці вже гарантували собі плей-офф, а підопічні Скрипника прощалися з єврокубками.

Зоря – Буде-Глімт: онлайн-трансляція матчу Ліги конференцій – Україна прощається з єврокубками

Зоря вийшла вперед на 18-й хвилині. Гладкий заробив штрафний на відстані 27 метрів, і до м'яча підійшов Єгор Назарина. Могутній удар хавбека луганців не залишав шансів голкіперу – 1:0.