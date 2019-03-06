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Зоря близька до підписання японського захисника та бразильського хавбека

08:24 413 Читать на русском
Зоря близька до підписання японського захисника та бразильського хавбека
Іцукі Урата

Луганська Зоря продовжує підсилювати склад після закриття трансферного вікна.

У таборі Зорі перебуває японський лівий захисник Іцукі Урата, а також бразильський хавбек Іпполіту, про це повідомляє сайт вболівальників луганського клубу.

Зоря оголосила про підписання бразильського хавбека Нортона

22-річний японець вже довго перебуває у команді Вернидуба та навіть був на турецьких зборах, але покинув команду через пошкодження. Зараз 22-річний захисник приєднався до луганців вже в Україні і сторони близькі до підписання угоди.

Крім того, склад Зорі може поповнити бразильський хавбек Іпполіту. Футболіст вже вирушив до України для підписання угоди з луганською командою.

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