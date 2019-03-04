Зоря оголосила про підписання бразильського хавбека Нортона

Півзахисник Матеус Нортон офіційно став гравцем луганської Зорі.

Зоря на своєму офіційному сайті повідомила про підписання бразильського хавбека Матеуса Нортона. Контракт розрахований на 2 роки та 6 місяців. Перед цим він перебував у команді на перегляді.

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Попередніми клубами футболіста були Айморе та Флуміненсе. У складі других провів на полі 25 поєдинків.

Луганська команда після 20 турів перебуває на 4 сходинці в турнірній таблиці УПЛ, набравши 31 очко.

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