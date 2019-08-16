Зоря – ЦСКА (Софія): фанати команд влаштували бійку перед поєдинком Ліги Європи, троє осіб отримали поранення

У Запоріжжі відбулись сутички між фанатами Зорі та ЦСКА (Софія).
Перед матчем-відповіддю третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи між Зорею та ЦСКА (Софія) на вулицях Запоріжжя відбулись сутички між фанатами.
Зоря – ЦСКА Софія – 1:0 – відео гола і огляд матчу
Активні вболівальники Зорі, запорізького Металурга та Кривбаса атакували фанатів ЦСКА (Софія) та ЦСКА (Київ), повідомляє Troublemakers & Ultras Action на своєму телеграм-каналі.
У результаті сутички троє активних вболівальників софійської команди отримали легкі поранення, а бійку вдалось припинити з допомогою болгарської поліції, повідомляє Тopsport.bg.
Як повідомляє Tribuna.com, наприкінці матчу між фанатами знову виник конфлікт, через що вболівальники ледь не побились на одному з центральних секторів. Стюарди змогли запобігти бійці.
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