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Заря – ЦСКА София: фанаты команд устроили драку перед поединком Лиги Европы

09:43 19 Читати українською
Заря – ЦСКА София: фанаты команд устроили драку перед поединком Лиги Европы
Фанаты Зари / Соцсети

В Запорожье произошли потасовки между фанатами Зари и ЦСКА Софии.

89’ Назарий Русин
90’ Назарий Русин
 
Иван Турицов 22’
22’ Иван Турицов
89’ Назарий Русин
90’ Назарий Русин

Перед матчем третьего квалификационного раунда Лиги Европы между Зарей и ЦСКА София на улицах Запорожья произошли столкновения между фанатами.

Заря – ЦСКА София – 1:0 – видео гола и обзор матча

Активные болельщики Зари, запорожского Металлурга и Кривбасса атаковали фанатов ЦСКА София и ЦСКА Киев, сообщает Troublemakers & Ultras Action на своем телеграмм-канале.

Как сообщает Tribuna.com, в конце матча между фанатами снова возник конфликт, из-за чего болельщики едва не подрались на одном из центральных секторов. Стюарды смогли предотвратить драку.

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