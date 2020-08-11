Зоря – СК Дніпро-1: вольова перемога дніпрян у товариському матчі з п'ятьма голами

Луганська Зоря та СК Дніпро-1 провели товариський матч в рамках підготовки до нового сезону УПЛ. Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Товариський матч 11 серпня 2020 року

Зоря – СК Дніпро-1 – 2:3

Голи: Кочергін, 6, Юрченко, 57 (пен) – Довбик, 41, Батагов, 75, Ярмолюк, 79

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Зоря почала матч дуже жваво і вже на шостій хвилині атака луганців завершилась точним ударом Кочергіна – воротар дніпрян був безсилий. "Мужики" мали ще декілька гострих моментів, проте дніпровський клуб на 41-й хвилині відновив паритет завдяки потужному удару Довбика – 1:1.

Вже по перерві гра стала ще яскравішою. На 56-й хвилині Луньов заробив пенальті, який впевнено виконав Юрченко. СК Дніпро-1 згуртувався після пропущеного м'яча і розпочав навалу на ворота луганців. За 15 хвилин до кінця Батагов забив після подачі в штрафний. На 79-й хвилині Ярмолюк точним ударом вивів дніпрян уперед вперше у матчі. Ще один момент мав екс-гравець Карпат Дубінчак, проте влучив у поперечку.

Фінальний свисток зафіксував остаточний рахунок 3:2 на користь "спортклубівців".

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