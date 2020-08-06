Скрипник не очолив СК Дніпро-1 через гравців Зорі, – журналіст

"Скрипника втримали у Зорі багато чому завдяки гравцям. Саме вони колективно звернулись до президента Геллера з меседжем, що тренером визнають лише Скрипника і нікого іншого.

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Це стало визначальним в і без того заплутаній історії, де ще до цього перепоною стала грошова компенсація", – написав Бурбас у Twitter.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, наставник Зорі Віктор Скрипник був близький до підписання контракту з СК Дніпро-1, а на його місце мав прийти екс-тренер Маріуполя Олександр Бабич.

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