toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ЛІГА ЄВРОПИ ДИНАМО ШАХТАР - ВОЛЬФСБУРГ МАНЧЕСТЕР СІТІ - РЕАЛ МАДРИД

Скрипник не очолив СК Дніпро-1 через гравців Зорі, – журналіст

20:00 - Читать на русском
Скрипник не очолив СК Дніпро-1 через гравців Зорі, – журналіст
Віктор Скрипник (ліворуч) / Фото ФК Зоря

Журналіст ТК Футбол Ігор Бурбас поділився цікавим інсайдом з табору луганського клубу.

"Скрипника втримали у Зорі багато чому завдяки гравцям. Саме вони колективно звернулись до президента Геллера з меседжем, що тренером визнають лише Скрипника і нікого іншого.

Скрипник залишається в Зорі – гендир луганців однозначно висловився щодо скандалу з СК Дніпро-1

Це стало визначальним в і без того заплутаній історії, де ще до цього перепоною стала грошова компенсація", – написав Бурбас у Twitter.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, наставник Зорі Віктор Скрипник був близький до підписання контракту з СК Дніпро-1, а на його місце мав прийти екс-тренер Маріуполя Олександр Бабич.

"Не створи собі кумира": чому Віктор Скрипник – не ідеальний тренер і за що його потрібно критикувати

blog_ava
Барселона підтвердила перехід бразильського форварда – клаусула складає 300 млн євро
13:06
8039
Теги
Зоря Зоря Євген Геллер Віктор Віктор Скрипник Ігор Бурбас
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
59
хв
Вулверхемптон
22:00
Олімпіакос
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?