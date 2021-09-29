"Ми виграли 2 поєдинки, тепер відчувається впевненість у хлопців. Ми невдало ввійшли в сезон, кваліфікація теж показала не дуже добрий результат, перша гра в груповому етапі – це все дуже позначається на емоційному стані.

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Але зараз кожна гра – це нові надії і хочеться в цьому святі футболу, коли приїжджає така іменита команда в гості, показувати потрібний результат. Та атмосфера на полі та на стадіоні, яка завтра буде присутня, тільки додає колориту грі. Я сподіваюся, що у нас будуть шанси добре зіграти і розраховувати на позитивний результат.

Буде дуже важко, але немає нічого неможливого, в футболі – тим більше, яскравим прикладом для цього вчорашні поєдинки. У кожної команди є поганий і хороший день. І з такою надією і впевненістю, яку ми здобули в останніх іграх, хочемо завтра все віддати для досягнення позитивного результату.

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Потрібно впіймати правильну хвилю, як кажуть. Зараз у нас та фаза, коли всі задоволені – і ми, і вболівальники, і турнірна таблиця більш-менш відповідає. Але цей турнір особливий для нас, коли граєш з такими топовими командами. Зараз для нас хороша точка звіту, для того, щоб продовжувати працювати в тому ж дусі і в тому ж ритмі. Буде дуже важко, але у нас був досвід і торік, ми переживали не дуже вдалі ігри. Але завжди перед матчем є надія, що саме сьогодні твій день і тобі обов'язково пощастить. Ми не просто з надіями підходимо до цього, але і працюємо на повну силу для того, щоб показати, на що ми здатні. У такому вимірі в нас і проходить підготовка. Головне, не потрібно переходити грань між упевненістю і скутістю.

Так, завтра у нас дуже важлива гра і топовий суперник, але в історії Зорі вже були хороші поєдинки. Це історія і ми так само зараз продовжуємо її писати, так само це досвід, який нам допоможе і в майбутньому. І ми хочемо грати, а не дивитися такі матчі по телевізору. Тому молоді гравці і вибирають цей вид спорту, адже дуже цінуються такі моменти", – цитує тренера офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, що матч Зоря – Рома відбудеться у Запоріжжі в четвер, 30 вересня. Початок поєдинку о 19:45.

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