"Мы выиграли 2 поединка, теперь чувствуется уверенность у ребят. Мы вошли неудачно в сезон, квалификация тоже показала не очень хороший результат, первая игра в групповом этапе – это всё очень сказывается на эмоциональном состоянии.

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Но сейчас каждая игра – это новые надежды и хочется в этом празднике футбола, когда приезжает такая именитая команда в гости, показывать нужный результат. Та атмосфера на поле и на стадионе, которая завтра будет присутствовать, только добавляет колорита игре. Я надеюсь, что у нас будут шансы хорошо сыграть и рассчитывать на позитивный результат.

Будет очень тяжело, но нет ничего невозможного, в футболе тем более, ярким примером для этого вчерашнее поединки. У каждой команды есть плохой и хороший день. И с такой надеждой и уверенностью, которую мы приобрели в последних играх, хотим завтра всё отдать для достижения положительного результата.

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Нужно поймать правильную волну, как говорится. Сейчас у нас та фаза, когда все довольны – и мы, и болельщики, и турнирная таблица более-менее соответствует. Но этот турнир особенный для нас, когда играешь с такими топовыми командами. Сейчас для нас хорошая точка отчёта, для того, чтобы продолжать работать в том же духе и в том же ритме. Будет очень тяжело, но у нас был опыт и в прошлом году, мы переживали не очень удачные игры. Но всегда перед матчем есть надежда, что именно сегодня твой день и тебе обязательно повезёт. Мы не просто с надеждами подходим к этому, но и работаем в полные силы для того, чтобы показать, на что мы способны. В таком плане у нас и проходит подготовка. Главное, не нужно переходить грань между уверенностью и скованностью.

Да, завтра у нас очень важная игра и топовый соперник, но в истории Зари уже были хорошие поединки. Это история и мы так же сейчас продолжаем её писать, так же это опыт, который нам поможет и в будущем. И мы хотим играть, а не смотреть такие матчи по телевизору. Почему молодые игроки и выбирают этот вид спорта, ведь очень ценятся такие моменты", – цитирует тренера официальный сайт клуба.

Напомним, что матч Заря – Рома состоится в Запорожье в четверг, 30 сентября. Начало поединка в 19:45.

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