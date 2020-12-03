Екс-захисник Зорі та збірної України Володимир Микитин розповів, чого чекає від поєдинку групового раунду Ліги Європи між українською та англійською командами.

"У сьогоднішньому протистоянні між Зорею та Лестером я віддаю перевагу нашій команді. І не тільки тому, що англійці приїхали без свого бомбардира Джеймі Варді – в Лестері і без нього є кому забивати. Просто Зоря останнім часом демонструє той рівень підготовки, якого чекали від неї ще на старті сезону.

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На мій погляд, на виступах підопічних Віктора Скрипника негативно позначилися певні негаразди всередині колективу, зараз поступово ситуація нормалізувалася, ліквідуються заборгованості по зарплаті, що сприяє гарному мікроклімату.

Сьогодні дуже багато буде залежати від того, як Зоря зіграє в обороні. Якщо зуміє позбутися грубих помилок поблизу своїх воріт, то шанси домогтися позитивного результату в матчі з Лестером різко зростуть. Хочу також нагадати футболістам Зорі, що саме в таких поєдинках можна опинитися в полі зору скаутів іменитих закордонних клубів. Тільки необхідно дуже постаратися", – сказав Микитин у коментарі виданню Meta Ratings.

Нагадаємо, поєдинок 5-го туру Ліги Європи між Зорею та Лестером відбудеться вже сьогодні, 3 грудня, о 19:55. Перша зустріч колективів закінчилась впевненою перемогою англійців з рахунком 3:0.

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