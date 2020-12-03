Экс-защитник Зари и сборной Украины Владимир Микитин рассказал, чего ждет от поединка группового раунда Лиги Европы между украинской и английской командами.

"В сегодняшнем противостоянии между Зарей и Лестером я отдаю предпочтение нашей команде. И не только потому, что англичане приехали без своего бомбардира Джейми Варди – в Лестере и без него есть кому забивать. Просто Заря в последнее время демонстрирует тот уровень подготовки, которого ждали от нее еще на старте сезона.

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На мой взгляд, на выступлениях подопечных Виктора Скрипника негативно сказались определенные проблемы внутри коллектива, сейчас постепенно ситуация нормализовалась, ликвидируются задолженности по зарплате, что способствует хорошему микроклимату.

Сегодня очень многое будет зависеть от того, как Заря сыграет в обороне. Если сумеет избавиться от грубых ошибок у своих ворот, то шансы добиться положительного результата в матче с Лестером резко возрастут. Хочу также напомнить футболистам Зари, что именно в таких поединках можно оказаться в поле зрения скаутов именитых зарубежных клубов. Только необходимо очень постараться", – сказал Микитин в комментарии изданию Meta Ratings.

Напомним, поединок 5-го тура Лиги Европы между Зарей и Лестером состоится уже сегодня, 3 декабря, в 19:55. Первая встреча коллективов закончилась уверенной победой "лис" со счетом 3:0.

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