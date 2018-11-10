Зоря – Карпати: дивитись пряму трансляцію онлайн

Зоря приймає Карпати у 15-му турі УПЛ 2018/19. Стартові склади і онлайн-трансляцію дивіться на "Футбол 24"

Битва за 6-е місце, яке дає право продовжувати боротьбу за єврокубки у другій частині чемпіонату України. Матч Зоря – Карпати стартує о 17:00 за київським часом. Господарі випереджають "левів" на 2 очки, тож команда Мораіша в разі перемоги вискочать на 6-й рядок. Переможна серія львів'ян у всіх турнірах триває 3 матчі. Обидві команди встигли вийти в 1/4 Кубка України. У минулому турі в Одесі команда Вернидуба перервала 6-матчеву серію без перемог в Прем'єр-лізі.

Зоря – Карпати: анонс матчу УПЛ

Зоря: Феліпе – Тимчик, Вернидуб, Сваток, Михайличенко – Годієнко, Сілас – Караваєв, Арвеладзе Хомченовський – Майборода

Запасні: Махарадзе, Харатін, Лєднєв, Кабаєв, Громов, Чеберко

Карпати: Микита Шевченко – Мірошніченко, Ковтун, Бородай, Лебеденко - Швед, Ді Франко, Кльоц, Карраскаль – Понде – Гуцуляк

Запасні: Кучинський, Мендес, Мякушко, Мегреміч, Папа Гуйє, Вербний, Варгас

Зоря – Карпати: дивіться відео трансляції онлайн 10.11.2018 – УПЛ 2018/19