Зоря в рамках 27-го туру УПЛ приймає Інгулець, а Минай зустрінеться з Чорноморцем. Анонс і прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Зоря – Інгулець

Луганці вже навряд чи втратять третю позицію. Підопічні Патріка ван Леувена випереджають Динамо на вісім очок, а сьогодні у киян ще й важкий матч з Олександрією. Враховуючи рівень гри Зорі навесні, важко повірити у втрату бронзових медалей, однак команда має шанси навіть на чемпіонство! Нехай і не такі високі, як у двох інших лідерів.

У випадку перемоги над Інгульцем "чорно-білі" відновлять дистанцію у три залікових бали від СК Дніпра-1 і в п'ять – від Шахтаря. А попереду в луганців зустріч саме з "гірниками". Як мінімум, можна поборотись за ЛЧ, тож петровцям сьогодні не позаздриш. Перемога потрібна Зорі за будь-яку ціну.

А "козакам" очки теж потрібні. Підопічні Сергія Ковальця йдуть всього в одному заліковому балі від зони перехідних матчів, а перемог команда не знає вже п'ять турів поспіль. Так і до вильоту недалеко, хоча Папа ніби-то добро на це не давав. Можна всяке говорити про готовність Інгульця до "співпраці" з суперниками, але зовсім не віриться у плани Олександра Поворознюка повернутись в Першу лігу.

Кадрова ситуація

Травмовані: Мацапура, Кирюханцев, Данченко, Бурда, Чурко – Ченбай

Дискваліфіковані: Паламарчук (Інгулець)

Орієнтовні склади на матч Зоря – Інгулець

Зоря: Сапутін – Бутко, Імереков, Батагов, Снурніцин – Шахов, Бражко – Русин, Булеца, Антюх – Герреро

Інгулець: Білик – Ковальов, Кучеренко, Поспелов – Нагієв, Кухарук, Клименко, Смоляков – Запорожець, Козак – Резепов

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Зоря навесні виграла 10 матчів з 11-ти, поступившись лишень Кривбасу. І останнім часом підопічні Патріка ван Леувена виглядають дуже переконливо, виносячи аутсайдерів на одній нозі. 5:0 з Металістом і 3:0 з Металістом 1925 – достатньо серйозний аргумент, аби поставити на перемогу луганців.

Чорноморець – Минай

Минай після прикрої поразки від СК Дніпра-1 опустився у зону вильоту, однак ситуація не така страшна. Попереду ще чотири матчі (включно з сьогоднішнім). Конкуренти вкрай слабкі, а всього одна перемога здатна підняти закарпатців на десяту сходинку.

Та і гра у "лисиць" не така вже й жахлива, хоча невисокий кадровий потенціал виливається у купу помилок в обороні та дуже слабку реалізацію. Саме вони тягнуть підопічних Володимира Шарана вниз. Зате вони доволі сильні в пресингу та контратаках.

Це неабияк важливо для поєдинку проти Чорноморця, адже одесити теж ставлять на інтенсивність при роботі без м'яча. І теж здорово контратакують. Тиждень тому "моряки" навіть переграли Динамо, хоча там значно важливішу роль зіграли стандарти.

Команда Романа Григорчука навесні взагалі є однією з найсильніших в УПЛ, однак досі їй доводиться боротись за виживання. Відриві від зони перехідних матчів Чорноморець відділяють всього три очки, тож перемога над Минаєм надзвичайно потрібна.

Кадрова ситуація

Травмовані: Воробчак, Горін, Колесник (усі – Минай)

Дискваліфіковані: Салюк (Чорноморець)

Орієнтовні склади на матч Чорноморець – Минай

Чорноморець: Непогодов – Путря, Єрмаков, Гучек, Брагару – Васильєв, Демченко – Бадібанга, Кузик, Алефіренко – Авагімян

Минай: Бандура – Гончар, Мельник, Немчанінов, Трубочкін – Петько, Вітенчук – Гечев, Твердохліб, Булеза – Вишневський

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Минаю відчутно бракує класу для боротьби з лідерами, які перебувають на ходу. Нині ж ще й кадрова ситуація погіршилась – а от у Чорноморця в склад повертаються одразу три лідери. За грою одесити одні з найкращих в УПЛ навесні, тож ми поставимо на перемогу підопічних Романа Григорчука