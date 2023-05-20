Заря в рамках 27-го тура УПЛ принимает Ингулец, а Минай встретится с Черноморцем. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Заря – Ингулец

Луганчане уже вряд ли потеряют третью позицию. Подопечные Патрика ван Леувена опережают Динамо на восемь очков, а сегодня у киевлян еще и тяжелый матч с Александрией. Учитывая уровень игры Зари весной, трудно поверить в потерю бронзовых медалей, однако команда имеет шансы даже на чемпионство! Пусть и не такие высокие, как у двух других лидеров.

В случае победы над Ингульцом "черно-белые" восстановят дистанцию в три зачетных балла от СК Днепра-1 и в пять – от Шахтера. А впереди у луганчан встреча именно с "горняками". Как минимум, можно побороться за ЛЧ, поэтому петровцам сегодня не позавидуешь. Победа нужна Заре любой ценой.

А "казакам" очки тоже нужны. Подопечные Сергея Ковальца идут всего в одном зачетном балле от зоны переходных матчей, а побед команда не знает уже пять туров подряд. Так и до вылета недалеко, хотя Папа будто бы добро на это не давал. Можно всякое говорить о готовности Ингульца к "сотрудничеству" с соперниками, но совсем не верится в планы Александра Поворознюка вернуться в Первую лигу.

Кадровая ситуация

Травмированы: Мацапура, Кирюханцев, Данченко, Бурда, Чурко – Ченбай

Дисквалифицированы: Паламарчук (Ингулец)

Ориентировочные составы на матч Заря – Ингулец

Заря: Сапутин – Бутко, Имереков, Батагов, Снурницын – Шахов, Бражко – Русин, Булеца, Антюх – Герреро

Ингулец: Билык – Ковалев, Кучеренко, Поспелов – Нагиев, Кухарук, Клименко, Смоляков – Запорожец, Козак – Резепов

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Заря весной выиграла 10 матчей из 11-ти, уступив только Кривбассу. И в последнее время подопечные Патрика ван Леувена выглядят очень убедительно, вынося аутсайдеров на одной ноге. 5:0 с Металлистом и 3:0 с Металлистом 1925 – достаточно серьезный аргумент, чтобы поставить на победу луганчан.

Черноморец – Минай

Минай после обидного поражения от СК Днепра-1 опустился в зону вылета, однако ситуация не так страшна. Впереди еще четыре матча (включая сегодняшний). Конкуренты крайне слабые, а всего одна победа способна поднять закарпатцев на десятую строчку.

Да и игра у "лис" не такая уж и ужасная, хотя невысокий кадровый потенциал выливается в кучу ошибок в обороне и очень слабую реализацию. Именно они тянут подопечных Владимира Шарана вниз. Зато они довольно сильны в прессинге и контратаках.

Это немаловажно для поединка против Черноморца, ведь одесситы тоже ставят на интенсивность при работе без мяча. И тоже здорово контратакуют. Неделю назад "моряки" даже переиграли Динамо, хотя там гораздо более важную роль сыграли стандарты.

Команда Романа Григорчука весной вообще является одной из сильнейших в УПЛ, однако до сих пор ей приходится бороться за выживание. Отрыве от зоны переходных матчей Черноморец отделяют всего три очка, поэтому победа над Минаем чрезвычайно нужна.

Кадровая ситуация

Травмированные: Воробчак, Горин, Колесник (все – Минай)

Дисквалифицированные: Салюк (Черноморец)

Ориентировочные составы на матч Черноморец – Минай

Черноморец: Непогодов – Путря, Ермаков, Гучек, Брагару – Васильев, Демченко – Бадибанга, Кузык, Алефиренко – Авагимян

Минай: Бандура – Гончар, Мельник, Немчанинов, Трубочкин – Петько, Витенчук – Гечев, Твердохлеб, Булеза – Вишневский

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Минаю ощутимо не хватает класса для борьбы с лидерами, которые находятся на ходу. Сейчас же еще и кадровая ситуация ухудшилась – а вот у Черноморца в состав возвращаются сразу три лидера. По игре одесситы одни из лучших в УПЛ весной, поэтому мы поставим на победу подопечных Романа Григорчука