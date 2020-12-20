"Нам трохи не пощастило. Старт був поганий, команда була розібрана. Це все потім відбилося на Лізі Європи. Неможливо приїхати в Лестер і сказати: "Давайте виграємо цей матч". Приймаємо Брагу, вони в перші 10 хвилин 2 м'ячі забивають. Ми можемо пробивати по воротах, але без голів нічого не буде. Десь помилки нам нашкодили і знову поразка з АЕКом.

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Була зустріч з Ворсклою, ми зіграли 0:0. Могли вигравати. Найголовніше, що на нуль зіграли. У нас була розмова в команді, ми поговорили. Всі сказали свою думку, що у кого на душі. Дуже серйозно поговорили. Ця розмова дала результат – видали дуже непогану серію. Виграли дві гри у Лізі Європи, заробили очки для таблиці коефіцієнтів, якісь додаткові гроші. Не пощастило з Брагою, хотіли на хорошій ноті завершити", – сказав Циганікс у коментарі виданню FootballHub.

Нагадаємо, Зоря вилетіла з Ліги Європи, посівши третю сходинку у своїй групі, а на зимову паузу в УПЛ пішла четвертою.

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