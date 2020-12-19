"Що стосується місця поєдинку із Зорею, то на стадіоні в Млинові, де немає підігріву, ми точно не зіграємо.

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Найвірогідніше, доведеться приймати луганців у Львові. Утім, у цьому питанні ще є час і можливість для маневру", – цитує Вірта офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, рівненська команда пішла на зимову паузу на другій сходинці турнірної таблиці Першої ліги. Зоря закінчила першу половину сезону УПЛ четвертою.

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