Офіційний представник Катару, який буде відповідати за безпеку на турнірі, висловив позицію щодо меншин.

ФІФА неодноразово заявляла, що на чемпіонаті світу в Катарі люди нетрадиційної орієнтації не зустрінуть жодних обмежень. Однак в Катарі стосунки між людьми однієї статі вважаються криміналом. Організатори турніру намагаються знайти компроміс.

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"Якщо фанат підніме прапор-веселку, я заберу його. Але не тому, що я хочу образити фаната, я хочу його захистити. Бо якщо не я, то хтось інший може відібрати прапор у грубій формі. Я не можу гарантувати належну поведінку всіх людей.

Свою позицію з прапором ЛГБТ треба показувати там, де її можуть сприйняти. Людина йде на стадіон дивитися футбол, а не висловлювати політичну позицію. Дивіться собі гру, але не ображайте суспільство.

Зніміть собі кімнату, спіть разом – це не наші проблеми. Не потрібно виходити за рамки особистих стосунків. Ми ж не можемо змінити закони Катару, скасувати релігію на 28 днів турніру", – цитує відповідального за організацію ЧС Аль-Ансарі видання AP.

Чемпіонат світу відбудеться в Катарі з 21 листопада по 18 грудня 2022 року.

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