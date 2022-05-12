Официальный представитель Катара, который будет отвечать за безопасность на турнире, высказал позицию по поводу меньшинств.

ФИФА неоднократно заявляла, что на чемпионате мира в Катаре люди нетрадиционной ориентации не встретят никаких ограничений. Однако в Катаре отношения между людьми одного пола считаются криминалом. Организаторы турнира пытаются найти компромисс.

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"Если фанат поднимет флаг-радугу, я отберу его. Но не потому, что я хочу обидеть фаната, я хочу его защитить. Потому что если не я, то кто-то другой может отобрать флаг в грубой форме. Я не могу гарантировать должное поведение всех людей.

Свою позицию с флагом ЛГБТ следует показывать там, где ее могут воспринять. Человек идет на стадион смотреть футбол, а не выражать политическую позицию. Смотрите себе игру, но не оскорбляйте общество.

Снимите комнату, спите вместе – это не наши проблемы. Не нужно выходить за рамки личных отношений. Мы же не можем изменить законы Катара, отменить религию на 28 дней турнира", – цитирует ответственного за организацию ЧМ Аль-Ансари издание AP.

Чемпионат мира состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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