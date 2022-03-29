Мова не про будівництво інфраструктури, а про правові аспекти.

Правозахисна організація Amnesty International провела перевірку, як проходить підготовка Катару до чемпіонату світу. Оцінка – незадовільно. У свіжому звіті, опублікованому сьогодні, перераховано багато претензій, інформує Sportschau.

Катар звинувачують у жахливому ставленні до працівників, які будують стадіони та інфраструктуру для ЧС-2022. Переважно це мігранти, яким платять копійки, в яких крадуть зарплату. Роботодавці не надають нормальних умов і нехтують правилами безпеки.

ЧС-2022: у Катарі завершилось будівництво останнього стадіону – оригінальна концепція

Правозахисники поставили перед Катаром вимогу налагодити законодавство та вирішити ці питання, однак господар чемпіонату світу затягує процес і не реагує належним чином. До того ж залишаються проблеми з переслідуванням ЛГБТ в країні.

Втім, навряд чи це загрожує Катару втратою Мундіалю (відбудеться з 21 листопада по 18 грудня). Європа позитивно налаштована та веде переговори з Катаром, щоб збільшити постачання газу з метою зменшити залежність від фашистської Росії.