Катар отримав "незадовільно" за підготовку до ЧС-2022
Правозахисна організація Amnesty International провела перевірку, як проходить підготовка Катару до чемпіонату світу. Оцінка – незадовільно. У свіжому звіті, опублікованому сьогодні, перераховано багато претензій, інформує Sportschau.
Катар звинувачують у жахливому ставленні до працівників, які будують стадіони та інфраструктуру для ЧС-2022. Переважно це мігранти, яким платять копійки, в яких крадуть зарплату. Роботодавці не надають нормальних умов і нехтують правилами безпеки.
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Правозахисники поставили перед Катаром вимогу налагодити законодавство та вирішити ці питання, однак господар чемпіонату світу затягує процес і не реагує належним чином. До того ж залишаються проблеми з переслідуванням ЛГБТ в країні.
Втім, навряд чи це загрожує Катару втратою Мундіалю (відбудеться з 21 листопада по 18 грудня). Європа позитивно налаштована та веде переговори з Катаром, щоб збільшити постачання газу з метою зменшити залежність від фашистської Росії.