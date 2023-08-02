"На чому ми акцентували увагу під час розбору першої гри? На наших помилках та на вдалих діях, які ми робили, щоб виграти. Але це лише перша гра, завтра буде другий тайм.

Діла – Ворскла: матч Ліги конференцій розсудить італієць, який не працював на поєдинках українських команд

Кожна команда знає один одного, від цього і будемо відштовхуватися. Ми знаємо, що нам потрібно робити, аби пройти далі. Напевно, наш суперник також знає, що йому робити.

Травмованих, слава Богу, немає. Бацула приєднався до нас і тренується без обмежень, тож це одна з одиниць, яка може нам допомогти. А так – усе гаразд, усі готові.

Кожен матч – це нова гра. Ми ще не визначилися з тими, хто буде завтра грати, але насамперед мені потрібні ті очі, які я хочу бачити. Це найголовніше. Бо як би ти не зіграв першу гру – в другій все починається спочатку. Ти маєш додавати, напружувати, терпіти. Для цього потрібні не лише досвідчені хлопці, а й молоді, які мають енергію, щоб ці завдання виконувати.

Шалена спека в Грузії? Спека є спека. У тій же Польщі було 30+ градусів, але ми грали та тренувалися, тож це таке.

Чи можуть нас налякати вболівальники? Свого часу ми також грали з вболівальниками, але пандемія, і зараз та ситуація, яка є в Україні... Ми сумуємо за нашими глядачами і нам було дуже приємно, що в Польщі ми мали таку підтримку на трибунах", – сказав Скрипник на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, матч-відповідь між Ділою та Ворсклою відбудеться у четвер, 3 серпня, о 20:00. Перша зустріч завершилась перемогою українців з рахунком 2:1.

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