"На чем мы акцентировали внимание во время разбора первой игры? На наших ошибках и на удачных действиях, которые мы делали, чтобы выиграть. Но это только первая игра, завтра будет второй тайм.

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Каждая команда знает друг друга, от этого и будем отталкиваться. Мы знаем, что нам нужно делать, чтобы пройти дальше. Наверное, наш соперник также знает, что ему делать.

Травмированных, слава Богу, нет. Бацула присоединился к нам и тренируется без ограничений, поэтому это одна из единиц, которая может нам помочь. А так – все в порядке, все готовы.

Каждый матч – это новая игра. Мы еще не определились с теми, кто будет завтра играть, но прежде всего мне нужны те глаза, которые я хочу видеть. Это самое главное. Потому что как бы ты не сыграл первую игру – во второй все начинается сначала. Ты должен добавлять, напрягать, терпеть. Для этого нужны не только опытные ребята, но и молодые, которые имеют энергию, чтобы эти задачи выполнять.

Безумная жара в Грузии? Жара есть жара. В той же Польше было 30+ градусов, но мы играли и тренировались, поэтому это такое.

Могут ли нас напугать болельщики? В свое время мы также играли с болельщиками, но пандемия, и сейчас та ситуация, которая есть в Украине... Мы скучаем по нашим зрителям и нам было очень приятно, что в Польше мы имели такую поддержку на трибунах", – сказал Скрипник на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, ответный матч между Дилой и Ворсклой состоится в четверг, 3 августа, в 20:00. Первая встреча завершилась победой украинцев со счетом 2:1.

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